CALCIO LECCO: GRANDE INIZIO, MA SETTEMBRE SVELERÀ LE VERE AMBIZIONI

LECCO – La stagione 2025/26 non poteva cominciare meglio per la Calcio Lecco nel campionato di Serie C, girone A. Sono 7 i punti conquistati dopo le prime tre partite contro Ospitaletto (2-1), Triestina (1-1) e gli ultimi nel match contro le Dolomiti Bellunesi (3-0) . Così la squadra condivide attualmente il primo posto in classifica a 7 punti insieme a Vicenza e Renate.

La formazione di mister Valente ha messo in mostra un calcio efficace, con 6 gol realizzati e solo 2 subiti, un bilancio che testimonia la capacità di essere solidi in difesa senza rinunciare all’attacco. La squadra è chiamata ora a mantenere questa forma e a confermare il ruolo di protagonista nel proseguo del campionato. Il tecnico ha fiducia e parla di “un percorso iniziato”.

Nel prossimo turno di C, il calendario propone per la Calcio Lecco una insidiosa trasferta contro l’Inter Under 23 (2 punti in classifica), domenica 14 settembre alle 15. Quindi il 21 settembre in casa contro il Trento (4 punti), il 24 in trasferta sul campo della Pro Vercelli (6 punti) e il 28 di nuovo in casa contro la Giana Erminio (a quota 4).

Inutile commentare che il calendario settembrino dirà certamente di più sulla squadra di Valente. Una serie di risultati positivi sarà il segnale di un’annata da traguardi ambiziosi. Per sognare un grande ritorno in Cadetteria.

F.S.