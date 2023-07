LECCO – Tutta l’attuale Serie B composta al momento da 18 squadre, si è schierata dalla parte del Lecco. I club sicuri di partecipare al prossimo campionato cadetto sono pronti infatti a presentare il proprio ricorso al Tar del Lazio prendendo le parti della società lombarda.

Questa la clamorosa novità rilanciata la scorsa notte dal giornalista Michele Criscitiello di Sportitalia nell’intricatissima vicenda che ha visto l’esclusione del Lecco dalla cadetteria. Secondo il giornalista, lo scopo principale della mossa delle società di B è quello di assicurare la regolare partenza del campionato, senza slittamenti. E di fa prevalere il merito sportivo.

Il nuovo documento lungo 18 pagine (esattamente il numero dei club di B), andrebbe così ad aggiungersi a quelli già depositati dal Lecco, dalla Figc e a quello che ha redatto anche l’ufficio legale del Comune di Lecco.

Inoltre, nel fascicolo della Reggina sono presenti altrettanti ‘interveniente opponendum’, che hanno chiesto di presentarsi davanti al Tar il prossimo 2 agosto in quanto parti interessate alla questione in atto da lunghissime settimane. Questo, in sintesi, per impedire la riammissione dei calabresi in B.

F. S.