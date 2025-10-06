CALCIO LECCO: I PICCOLI MEZZI PASSI FALSI FACILITANO LA FUGA DEL VICENZA

LECCO – 18 punti in 8 giornate è un bottino importante per la Calcio Lecco, che ha iniziato nel migliore dei modi il campionato di Serie C 2025/26. I blucelesti attualmente occupano il secondo posto in classifica, a +3 sulla coppia Brescia e Inter U23 e staccati di 4 dalla capolista Vicenza.

Proprio la mini fuga dei vicentini è il tasto dolente. Perché la squadra di mister Federico Valente nelle ultime due giornate ha frenato, pareggiando in casa 0-0 con la Giana Erminio prima, e 2-2 con la Virtus Verona dopo essere stata avanti 0-2. Piccoli mezzi passi falsi che il Vicenza non ha fatto battendo la Pro Vercelli e l’Alcione Milano.

“Abbiamo disputato un ottimo primo tempo, riuscendo a concretizzare le occasioni e andando al riposo col doppio vantaggio. Nella ripresa, però, alcune disattenzioni e la pressione della Virtus ci hanno costretto a subire una rimonta che lascia amarezza”, le parole di Valente per commentare il pari di Verona. Alla Calcio Lecco sembra mancare proprio il ‘killer instinct’, ovvero saper chiudere le partite una volta in vantaggio. O sbloccarle anche quando l’avversario si difende e basta, vedi la Giana Erminio.

Nel prossimo turno, il nono, altra insidiosa trasferta per i lecchesi che giocheranno sul campo dell’Albinoleffe domenica 12 ottobre alle 17:30. I bergamaschi, esperti della categoria, veleggiano a quota 12 in classifica, in settima posizione. Un match che potrà rilanciare le ambizioni dei blucelesti o farli tornare coi piedi per terra.

RedSpo