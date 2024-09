CALCIO LECCO: IL CALENDARIO FINO ALLA 21ª GIORNATA DI SERIE C

LECCO – La Lega Pro ha ufficializzato i calendari dall’ottava alla ventunesima giornata del girone A della Serie C NOW 2024/25. Per la Calcio Lecco tante partite al sabato e una anche al mercoledì.

Questi gli impegni dei blucelesti fino a inizio gennaio 2025:

8ª giornata (venerdì 4 ottobre, 20:30): Lecco-Renate

9ª giornata (sabato 12 ottobre, 17:30): Pro Patria-Lecco

10ª giornata (domenica 20 ottobre, 12:30): Lecco-Pergolettese

11ª giornata (domenica 27 ottobre, 17:30): Feralpisalò-Lecco

12ª giornata (mercoledì 30 ottobre, 18:30): Lecco-Alcione Milano

13ª giornata (lunedì 4 novembre, 20:30): Vicenza-Lecco

14ª giornata (sabato 9 novembre, 17:30): Lecco-Virtus Verona

15ª giornata (sabato 16 novembre, 17:30): Giana Erminio-Lecco

16ª giornata (sabato 23 novembre, 17:30): Lecco-Padova

17ª giornata (sabato 30 novembre, 15): AlbinoLeffe-Lecco

18ª giornata (venerdì 6 dicembre, 20:30): Lecco-Caldiero Terme

19ª giornata (sabato 14 dicembre, 15): Atalanta Under 23-Lecco

20ª giornata (sabato 21 dicembre, 15): Union Clodiense-Lecco

21ª giornata (domenica 5 gennaio, 17:30): Lecco-Trento.