LECCO – Dopo la presentazione ufficiale del girone A di Serie C, che vedrà protagonista la Calcio Lecco 1912, è stato diramato anche il calendario che la compagine lariana dovrà seguire nel corso del campionato. A differenza della nuova versione “asimmetrica” che da quest’anno sarà valida in Serie A, in Lega Pro si continuerà con il classico girone in cui l’ordine delle sfide dell’andata sarà lo stesso del ritorno.

L’alternanza “casa – trasferta” vigerà per quasi tutto il torneo dei blucelesti, tranne che nelle giornate 17 e 18. Il primo match si giocherà tra le mura della Pro Vercelli, il 29 agosto. A questo seguiranno le partite con Legnago Salus, Giana Erminio, Feralpisalò, Triestina e Pro Patria, primo incontro infrasettimanale dell’anno, programmato per il 29 settembre.

Si torna a gareggiare nei weekend con Fuiorenzuola, Padova e Mantova, che precederà la seconda sfida del mercoledì, in calendario il 20 ottobre con il Renate.

Si passa poi agli scontri con Pergolettese, Virtusvecomp Verona, Juventus U23, Albinoleffe, Trento, Sudtirol, Piacenza e Seregno, per chiudere il 19 di dicembre in casa contro la Pro Sesto.

L’inizio del ritorno è fissato per mercoledì 22 dicembre, prima della sosta natalizia. Si riprende a giocare il 9 gennaio, con turni infrasettimanali il 16 febbraio e il 16 marzo. Campionato che si concluderà poi il 24 aprile 2022.