CALCIO LECCO, IL COSENZA A CARNEVALE “BATTEZZERÀ” MISTER AGLIETTI

LECCO – Parte ufficialmente domani sabato 17 al Rigamonti Ceppi, ore 14, l’avventura lecchese del nuovo corso targato Alfredo Aglietti. Sarà il Cosenza il primo avversario del suo Lecco, una formazione tignosa da affrontare e che all’andata costò il posto a Luciano Foschi, “epurato” dopo il 3-0 subito in Calabria.

Una giornata “allegorica” quella di domani, in cui i divertimenti terranno banco: in città si consuma infatti il Carnevale, ci si augura dunque che la festa e i tre punti nel cassetto possano finire nello scrigno bluceleste.

Aglietti esordisce così nella conferenza stampa pre-partita: “So che vi sono tante aspettative attorno alla squadra, a prescindere dal sottoscritto c’è un percorso negativo che va interrotto. Abbiamo di fonte una formazione in salute, tuttavia dovessimo batterli, tornerebbero nella zona bassa della classifica; io però ho trovato un Lecco meno abbattuto di quanto pensassi, c’è voglia di dimostrare alla gente che vogliamo reagire con i fatti. La squadra mi è sembrata viva, in salute e vogliosa di riscattarsi al più presto”.

“Noi non intendiamo arrenderci – ha proseguito Aglietti -, servono attenzione e cattiveria agonistica; dalla nostra abbiamo anche la qualità dei nostri giocatori, che sono in possesso di ottime doti”. Sui moduli, il mister ha chiarito: “Direi che forse è un pochino prematuro discuterne ora, non è soltanto l’aspetto tattico ciò che bisogna valutare. Ho mandato messaggi chiari al gruppo con l’obiettivo di alzare cattiveria e intensità, dobbiamo assolutamente cambiare atteggiamento se vogliamo risalire la classifica, serve essere più tosti e decisi in campo”.

Riguardo il Cosenza, Aglietti ha spiegato: “Credo sia un ottima squadra, l’ho messa tra le papabili ai play-off, nonostante loro abbiano sciupato molte occasioni. Da metà in su hanno giocatori importanti e Tutino è tra i più forti della categoria. Il campionato – ha proseguito coach Aglietti – finisce fra tre mesi, ma la partita di domani sarà importante per il futuro di tutti. Per quanto riguarda la squadra, saremo orfani degli infortunati Lunetta e Lamanna, mentre Bianconi ha la febbre”.

In casa Cosenza, mister Fabio Caserta invita a non sottovalutare il Lecco: “Non sarà una partita semplice, troveremo una squadra che arriva da risultati negativi, ma ha cambiato allenatore e ha voglia di riscatto. Giocheremo inoltre su un campo molto insidioso, sarà uno scontro di fondamentale importanza per la salvezza, un obiettivo che vogliamo raggiungere al più presto”. Attualmente il Cosenza è la 13esima forza del campionato a quota 29 punti ed è reduce da quattro risultati utili consecutivi; per il match di domani, la formazione calabrese dovrà fare a meno dello squalificato Marras, mentre sono in forse Meroni, Antonucci e Canotto.

Per la sfida delle 14 al Rigamonti-Ceppi, l’arbitro designato sarà Perenzoni di Rovereto, coadiuvato dagli assistenti Prenna di Molfetta e Barone di Roma uno. Il quarto uomo sarà Burlando di Genova, al Var vedremo Nasca di Bari, all’Avar invece Pagnotta di Nocera Inferiore.

Alessandro Montanelli

–

