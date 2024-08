CALCIO LECCO/IL GIALLO DEGLI IDRANTI: BIGLIETTI IN VENDITA SOLO DAL 22/8

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che, “per motivi che non sono in alcun modo riconducibili alla volontà della Società, di Etes o del Comune di Lecco”, la vendita dei biglietti per la prima partita della Serie C NOW 2024/25, in programma domenica 25 agosto alle 18 contro l’Union Clodiense, non potrà prendere il via prima di giovedì 22 agosto.

Al centro delle problematiche, due idranti nelle vie Pascoli e via Cantarelli, provvisoriamente non conformi alle normative di sicurezza – nonostante il prodigarsi di club e Comune.

Per questo, la vendita dei biglietti è stata bloccata. Fino a giovedì.

RedLC