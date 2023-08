LECCO – Passato Ferragosto, per il Lecco è tempo di accelerare sul fronte calciomercato. Dopo gli arrivi di Sersanti e Tenkorang , sono diversi i giocatori nel mirino del ds Fracchiolla per rafforzare la rosa in vista del prossimo campionato di Serie B. In attesa che il Consiglio di Stato emetta la sentenza definitiva il prossimo 29 agosto.

I blucelesti sono molto interessati per esempio ad Andrea Rizzo Pinna della Lucchese, che potrebbe partire in cambio del terzino Eyob Zambataro. Ma su quest’ultimo è in forte pressing soprattutto il Pescara.

Fari puntati poi su Luca Fiordilino del Venezia. Il centrocampista classe ’96 ha disputato la seconda parte della passata stagione con la maglia del Sudtirol, in prestito con opzione di riscatto. Diciannove presenze per il palermitano sotto la guida del tecnico Pierpaolo Bisoli, playoff compresi, in cui però non è stata messa a segno alcuna rete o servito alcun assist. In questo caso per il Lecco c’è da superare la concorrenza della Feralpisalò. Ma in casa Venezia, piace anche Andrija Novakovich, attaccante statunitense classe ’96 che nella passata stagione ha collezionato 37 presenze con i lagunari.

Sul fronte attaccanti, interessa l’ex Reggina Gabriele Gori. Dopo una stagione tra poche luci e più ombre in amaranto con 34 presenze ma soli 999′ minuti giocati, 3 gol segnati e un assist, l’attaccante è rientrato alla Fiorentina, pronta ora a rigirarlo in prestito. Magari proprio al Lecco. Su di lui però è forte anche l’interesse del Catania e del Brescia.

Il Lecco sta anche pensando a Federico Dionisi in uscita dall’Ascoli. Ma per ora c’è stato solo un sondaggio.

