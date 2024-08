CALCIO LECCO, C’È IL MILAN FUTURO. BALDINI: “SIAMO SULLA STRADA GIUSTA”

LECCO – “Voglio esprimere la mia vicinanza a nome mio e di tutta la Calcio Lecco 1912 alla famiglia e agli amici di Franz: non l’ho conosciuto ma so che era un nostro grande tifoso”. Inizia così la conferenza stampa di mister Francesco Baldini alla vigilia dell’esordio stagionale contro il Milan Futuro, gara valida per il primo turno della Coppa Italia Serie C 2024/25 in programma allo stadio Rigamonti-Ceppi sabato 10 agosto alle 21. Una dedica al 41enne Francesco “Franz” Sala, scomparso pochi giorni fa e grande appassionato bluceleste.

“C’è grande curiosità perché non è stato facile organizzare amichevoli. Abbiamo lavorato tantissimo, su tante cose che vedremo in campo – spiega Baldini -. Sicuramente vedremo un Lecco non brillantissimo sulle gambe, ma comunque di più rispetto all’ultima partita. Credo molto nelle squadre giovanili e siamo molto contenti e onorati di di dare il là a questa nuova avventura del Milan Futuro”.

“Difensivamente siamo sulla strada giusta, ma mi aspetto comunque dei miglioramenti. Però dobbiamo anche buttarla dentro – conclude il mister -. Ci stiamo lavorando e nell’ultima partita non abbiamo sfruttato tante occasioni”.

“Furlan è un giocatore che conosco, forte per la categoria, ha fatto anche la B. Abbiamo preso degli ottimi giovani e farli crescere è un nostro obiettivo. Secondo me bisogna ancora migliorare la squadra, quindi lasciamo le finestre aperte. Un passo alla volta stiamo mettendo qualità e col direttore siamo in simbiosi 24 ore su 24″.