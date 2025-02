CALCIO LECCO, IL NUOVO ALLENATORE È FEDERICO VALENTE

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver affidato a Federico Valente l’incarico di allenatore della Prima Squadra Maschile. Il tecnico ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2026.

Insieme a mister Valente, si unisce alla società anche il vice allenatore Nicolò Cherubin, ex difensore centrale che conta 116 presenze in Serie B, 110 e 4 gol in Serie A e 75 in Serie C; tanti anni passati a Cittadella e Bologna ma anche con l’Atalanta, oltre alle esperienze con Verona, Avellino, Reggina, Arezzo e Padova.

Restano confermati in bluceleste il preparatore dei portieri Carlo Zotti, il preparatore atletico Edoardo Colla e il collaboratore atletico Alessandro Montanari. Il resto dello staff tecnico verrà comunicato in seguito.

Il vicepresidente Francesco Aliberti ha dichiarato: “Mister Valente ha un curriculum internazionale che parla da sé, è un tecnico con carisma, idee, una visione del calcio moderna, con metodi innovativi e sui cui contiamo non solo per dare una scossa immediata alla squadra per invertire il trend, ma anche con cui costruire il futuro”.

Nato il 20 luglio 1975 a Solothurn, in Svizzera, da genitori italiani, Valente fino a 36 anni è stato portiere, giocando sempre nei campionati della sua terra di nascita.

Nella sua ultima stagione in carriera è stato allenatore-giocatore dell’SV Würenlos, per poi iniziare a lavorare nel settore giovanile dell’FC Zug e del Lucerna, fino ad approdare all’FC Zurigo nel 2013 come video match analyst, dove resta fino al 2017 coprendo anche il ruolo di allenatore dell’Under 16. A Zurigo lavora con Urs Meier, Uli Forte e Sami Hyypia, ex difensore del Liverpool e allenatore del Leverkusen; in quattro anni vince due volte la Coppa di Svizzera con la prima squadra e un campionato di categoria con la squadra giovanile. La prima squadra inoltre si qualifica per due volte in Europa League.

Nell’estate 2017 passa nel settore giovanile del Friburgo, club della Bundesliga tedesca, guidando l’Under 16, l’Under 17 e l’Under 19 per sei anni. Sono numerosi i giocatori passati dalla sua gestione che sono approdati in prima squadra, entrati nel giro delle nazionali giovanili tedesche e oggi titolari in Bundesliga e 2. Bundesliga: il portiere Atubolu che oggi è titolare nei ‘grandi’, i difensori Schmidt, Ogbus e Rosenfelder, titolare in prima squadra, i centrocampisti Wagner e Manzambi, l’esterno Weisshaupt; poi il trequartista Sturm e la stellina Noah Darvich, oggi nei ranghi del Barcellona, campione d’Europa e del mondo con l’Under 17 tedesca. Nel 2017 con l’Under 17 ha anche vinto il campionato nazionale.

Nel giugno 2023 approda per la prima volta nel calcio italiano, prendendo le redini della Primavera del Südtirol: dopo 14 partite nel campionato Primavera 2, con la squadra al quarto posto in classifica, a dicembre è chiamato a subentrare alla guida della prima squadra in Serie B, portandola a fine stagione alle soglie della zona playoff. È stato confermato anche per la stagione 2024/25, mantenendo il timone fino a novembre.