CALCIO LECCO, IMPRESA DELLA PRIMAVERA: PRO PATRIA RIBALATA E FINALE PLAYOFF

SAN VITTORE OLONA (MI) – Straordinaria impresa della Primavera della Calcio Lecco, che in trasferta a San Vittore Olona ribalta la sconfitta subita all’andata contro la Pro Patria e conquista la finale playoff promozione del girone A del campionato Primavera 3. Dopo aver perso 0-1 al Rigamonti-Ceppi, i giovani blucelesti si impongono 0-2 con le reti di Mihali al 41’ e Di Bitonto all’81’, assicurandosi così un posto nella doppia finale contro il Mantova.

Senza Papotti, squalificato, la squadra guidata da mister Achille Mazzoleni si presenta con un solo obiettivo: vincere con almeno due gol di scarto. La determinazione è evidente fin dai primi minuti, e il gol che sblocca il match arriva proprio poco prima dell’intervallo, quando Mihali ribadisce in rete di testa un pallone vagante, infiammando i tifosi blucelesti.

Nel secondo tempo la pressione del Lecco continua e, a nove minuti dalla fine, Di Bitonto firma il gol decisivo con un potente tiro dal limite dell’area sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Nonostante gli assalti finali della Pro Patria, la porta difesa da Constant resta inviolata, permettendo al Lecco di festeggiare la qualificazione in finale.

La partita non è però priva di tensioni: nel finale viene espulso Meleddu per doppia ammonizione, saltando così la gara d’andata della finale, mentre mister Mazzoleni viene allontanato a venti minuti dal termine per un contatto con il guardalinee, e anche lui non potrà sedere in panchina nella prima sfida contro il Mantova.

Il primo atto della finale si disputerà al Rigamonti-Ceppi nel weekend del 10-11 maggio, con il ritorno previsto a campi invertiti la settimana successiva. Il regolamento prevede che, in caso di parità nell’aggregato dopo i 180 minuti, la promozione in Primavera 2 sarà assegnata alla squadra meglio posizionata in classifica, ovvero il Mantova.

Pro Patria-Lecco Primavera 0-2

Marcatori: 41’ Mihali, 81′ Di Bitonto

Lecco: Constant, Di Bitonto, Polizzi, Papallo (70′ Ceola), Oliva, Marrosu (70′ Sarpa), Tondi (70′ Purita), Meleddu, Riva (90′ Spreafico), Anastasini (85′ Parizzi), Mihali. A disp. Zadek, Manzinali, Cosi, Hemidach, Prati. All. Mazzoleni

Pro Patria: Bongini, Miculi, Samaden (84′ Maccarone), Gentile, Suatoni (45′ Barbieri), Aliata, Galantucci, Marra, Colombo, Auci (87′ Brocchi), Cante (77′ Forni). A disp. Gadda, Seratoni, Costantino, Grimoldi, Domante, Micheri, Rossi, Tammaro, Menicucci, Aubameyang, Marini. All. Bolzoni

Arbitro: Gandini (sez. di Alessandria)

Ammoniti: Marra, Di Bitonto, Marrosu, Meleddu

Espulsi: Meleddu, Mazzoleni (all. Lecco)

Recupero tempo: pt 3’, st 5’

RedSpo