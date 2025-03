CALCIO LECCO, IN ARRIVO IL VICENZA: PER MISTER VALENTE “SERVE CONCRETEZZA”

LECCO – Sarà una prova di grande importanza quella che lunedì sera vedrà il Lecco affrontare il Vicenza: i veneti, seconda forza del campionato a quota 70 punti, sono in cerca dell’enneisima vittoria per agguantare la testa della classifica, mentre i blucelesti, dopo i tre pareggi a reti bianche consecutivi contro la Pergolettese, la “corazzata” Feralpi e i milanesi dell’Alcione, ha bisogno di un’iniezione di fiducia per ritrovare la continuità sottoporta.

Come evidenziato da mister Federico Valente, le due squadre sono entrambe forti sulle palle inattive e i blucelesti potrebbero sfruttare a loro vantaggio le ripartenze causate dalla spiccata propensione offensiva dei vicentini.

A seguire le parole dell’allenatore.