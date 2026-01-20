CALCIO LECCO IN LUTTO: È MORTO L’EX PRESIDENTE PAOLO DI NUNNO

LECCO – La Calcio Lecco 1912 esprime profondo dolore per la scomparsa di Paolo Leonardo Di Nunno,venuto a mancare all’età di 77 anni. Presidente del club dal 2017 al 2024, Di Nunno è stato una figura chiave nella recente storia bluceleste, guidando la società in un percorso straordinario: dalla promozione in Serie D fino al ritorno in **Serie B nel 2023**, a cinquant’anni dall’ultima volta.

Il presidente **Aniello Aliberti** ha voluto ricordarlo con parole di grande affetto:

> “Sono enormemente dispiaciuto per la perdita di Paolo, un uomo che ha dato tanto alla Calcio Lecco 1912 e al mondo dello sport in generale. Un vero appassionato del pallone, come pochi ce ne sono stati.”

Anche il vicepresidente **Francesco Aliberti** ha espresso il proprio cordoglio:

> “Custodirò per sempre nel mio cuore tutte le nostre chiacchierate. Ciao Paolone.”

Tutta la società si stringe attorno alla famiglia Di Nunno, esprimendo le **più sentite condoglianze** a tutti coloro che gli sono stati vicino e lo hanno amato.

Red.Spo