PONTEDERA (PI) – Trasferta molto insidiosa per i blucelesti, che oggi pomeriggio faranno visita al Pontedera attualmente terzo in classifica con 25 punti (ben 14 in più rispetto al Lecco, invischiato nella lotta per evitare playout e retrocessione). Il mister Gaetano D’Agostino dovrà fare a meno di Bacci e Bastrini (attualmente febbricitanti) e di Migliorini, ancora sulla via del recupero, e schiererà la squadra con le tre punte: Giudici, Strambelli e Capogna in attacco. In difesa rientro per Malgrati, che sarà affiancato da Merli Sala e da Procopio.

LA PROBABILE FORMAZIONE (3-4-3): Safarikas; Procopio, Malgrati, Merli Sala; Pastore, Bobb, Moleri, Scaccabarozzi; Giudici, Strambelli, Capogna.