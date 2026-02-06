CALCIO LECCO, INFORTUNI PER BASILI E MALLAMO: LA SITUAZIONE

LECCO – La Calcio Lecco fa sapere che durante il secondo tempo della partita Trento-Lecco , terminata 1-1 lo scorso sabato 31 gennaio allo Stadio Briamasco, Damiano Basili e Andrea Mallamo hanno riportato due infortuni rilevati dagli esami strumentali effettuati nelle ore successive al match.

Nel dettaglio, Damiano Basili ha subito una lesione della giunzione miotendinea del muscolo retto femorale della coscia sinistra, mentre Andrea Mallamo una lesione miotendinea del muscolo semimembranoso della coscia destra.

Entrambi i giocatori hanno già avviato l’iter terapeutico propedeutico al rientro in campo. Per Basili i tempi di recupero si aggirano indicativamente sulle 7-8 settimane. Per quanto riguarda Mallamo, il recupero dovrebbe essere completato in circa 5-6 settimane. I tempi sono molto variabili: per entrambi sono previsti esami di controllo nel giro di alcune settimane per verificare lo stato del recupero ed eventualmente rivalutare i tempi.

Questi infortuni si inseriscono in un periodo particolarmente carico di impegni per la squadra, a cominciare da domenica 8 febbraio quando al Rigamonti-Ceppi si giocherà Lecco-Pro Vercelli.

RedSpo