CALCIO LECCO: INTERVENTO RIUSCITO PER FREDERIC NDONGUE

LECCO – La Calcio Lecco fa sapere che, ieri mercoledì 13 agosto, Frederic Ndongue è stato sottoposto a intervento chirurgico al gomito sinistro, in seguito all’infortunio occorso nell’amichevole contro il St. Georgen disputata a Valdaora-Olang (BZ) giovedì 24 luglio.
L’intervento, eseguito all’ospedale di Legnano, è perfettamente riuscito.
Il calciatore è stato dimesso ed è rientrato a casa nella mattinata di oggi, giovedì 14 agosto. Il decorso operatorio prevederà 15 giorni di riposo, al quale seguirà l’avvio dell’iter riabilitativo.
RedSpo