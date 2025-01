CALCIO LECCO: IONITA CEDUTO ALLA TRIESTINA, ARRIVA ATTYS

LECCO – Con uno scarno comunicato di due righe, la Calcio Lecco ha comunicato la cessione a titolo definitivo di Artur Ionita alla Triestina. Un addio polemico quindi, senza nemmeno gli “auguri” canonici per il proseguimento della stagione. Il centrocampista ha firmato un contratto che lo lega alla Triestina fino al 30 giugno del 2026.

Ionita, classe 1990, è cresciuto in Moldavia allo Zimbru Chisinau. Dopo aver giocato nell’Aarau in Svizzera, è approdato in Italia militando in Serie A dalla stagione 2014/15 alla 2020/21, totalizzando 221 presenze, 14 gol e 12 assist tra campionato e Coppa Italia con le maglie di Hellas Verona, Cagliari e Benevento. In B ha giocato con Benevento, Pisa, Modena e Lecco. Nel suo curriculum può vantare anche 75 presenze e 5 reti con la Nazionale moldava.

Dal settembre del 2023 ha vestito la maglia della Calcio Lecco, in prestito dal Pisa. A fine prestito fa ritorno ai toscani, per poi rescindere il contratto il 31 agosto 2024. Rimane svincolato sino al 30 settembre seguente, giorno in cui fa ritorno a Lecco. 51 presenze e 6 gol con la maglia bluceleste.

Subito dopo la cessione di Ionita, la Calcio Lecco 1912 ha annunciato l’arrivo in prestito con diritto di riscatto dalla stessa Triestina di Christopher Attys, classe 2001, centrocampista haitiano di origini francesi, che ha firmato un contratto fino al 30 giugno del 2025.

Nato a Saint-Maurice, in Francia, Attys è entrato nel settore giovanile dell’Inter a 17 anni, prelevato dall’US Torcy. Dopo un’esperienza nel settore giovanile della SPAL e una in Croazia con l’HNK Sibenik, è approdato in Serie C con l’Imolese, poi con il Trento (7 gol in 39 presenze) e, dall’estate 2024, con la Triestina. Nella stagione in corso con il club alabardato ha raccolto 17 presenze e segnato 2 reti, una delle quali nella gara d’andata al Rigamonti-Ceppi, vinta 2-1 dalla Calcio Lecco. In bluceleste indosserà la maglia numero 10.