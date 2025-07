CALCIO LECCO: JASON ANASTASINI FIRMA IL PRIMO CONTRATTO DA PROFESSIONISTA

LECCO – La Calcio Lecco 1912 annuncia che Jason Anastasini ha firmato il suo primo contratto da professionista, con scadenza al 30 giugno del 2026.

Lecchese, Jason è cresciuto nel settore giovanile bluceleste, per poi nel 2021 trasferirsi al Sassuolo, dove è rimasto per tre anni. Nell’estate 2024 il rientro a Lecco. Ha recitato un ruolo da protagonista nella cavalcata della Primavera verso la promozione in Primavera 2, compreso l’assist per il decisivo gol di Riva nella finale di ritorno del girone A contro il Mantova.

Il 31 marzo scorso ha fatto il suo esordio assoluto tra i professionisti in Lecco-Giana Erminio, subentrando al 61′. Ha raccolto ulteriori minuti contro l’Atalanta Under 23, nell’ultima giornata del campionato di Serie C 2024/25.