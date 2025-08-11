CALCIO LECCO: LA CAMPAGNA ABBONAMENTI CHIUDE A QUOTA 1.636

LECCO – La Calcio Lecco 1912 fa sapere che ieri, 10 agosto, alle 18 si è conclusa la campagna abbonamenti “Se ci sei, si sente” per le partite casalinghe di Serie C Sky Wifi della stagione sportiva 2025/2026.

Il numero totale di tessere sottoscritte è 1.636. Lo scorso anno la campagna abbonamenti chiuse a quota 1.951 .

“L’anno scorso eravamo arrivati a 2.008 a gennaio – commenta l’addetto stampa della Calcio Lecco -. Considerato che i prezzi sono stati aumentati e riallineati a quelli che erano i valori pre-Serie B, sono state superate le previsioni“.