CALCIO LECCO: LA VIRTUS VERONA PER RILANCIARE LE AMBIZIONI

LECCO – La Calcio Lecco ha perso la vetta, ma non certo la voglia di stupire. Dopo 7 turni del campionato di Serie C, girone A, i blucelesti hanno raccolto 17 punti, frutto di 5 vittorie 2 pareggi, solo 2 punti in meno della capolista solitaria Vicenza. Un bel bottino, che fa ben sperare.

Anche se l’ultimo pareggio interno per 0-0 contro la Giana Erminio , ha lasciato un po’ di amaro in bocca in casa lecchese. Ma dopo una lunga corsa è anche normale tirare il fiato. L’ottava giornata dirà se quello contro la Giana Erminio è stato un incidente di percorso o un vero e proprio calo tattico e fisico. Intanto, come ha dichiarato mister Valente, “non si è fatto male nessuno” .

Sabato 4 ottobre alle 17:30 infatti la Calcio Lecco farà visita alla Virtus Verona, attualmente ottava in classifica con 9 punti. Un bel banco di prova per rilanciare le ambizioni blucelesti. Tenendo anche presente che si scontreranno tra loro la prima della classe Vicenza e l’Alcione Milano (quinta a quota 14).

