CALCIO LECCO: LE CONDIZIONI DI FERRINI E GRASSINI

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica che, prima del fischio d’inizio di Pro Vercelli-Lecco, il calciatore Manuel Ferrini ha riportato una frattura del terzo distale del perone sinistro.
Il difensore classe 1998 verrà sottoposto a intervento chirurgico per riduzione della stessa nei prossimi giorni.
Nel corso del secondo tempo dello stesso match, Davide Grassini ha riportato una lussazione acromion-claveare di 2° grado alla spalla sinistra.
Il trattamento sarà di tipo conservativo, senza necessità di intervento chirurgico.
RedSpo