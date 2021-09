LECCO – Debutto casalingo per la Calcio Lecco. Alle 17.30 il fischio d’inizio al Rigamonti-Ceppi per la sfida tra i ragazzi di mister Zironelli e i veronesi del Legnago Salus. I blucelesti sono in cerca di una vittoria per riscattare i tre punti persi a Vercelli per un rigore all’ultimo giro di orologio.

Sebbene nella prima giornata di campionato si siano viste poche occasioni da gol, e il nuovo centravanti Ganz non abbia ancora un tempo nelle gambe, oggi i problemi saranno a centrocampo. Zironelli non potrà contare su Galli (in infermeria per altre due settimane), su Kraja squalificato e su Lakti (convocato dall’Under 21 albanese). “Ci inventeremo qualcosa di nuovo – commenta il tecnico -, faremo di necessità virtù e chi giocherà sarà al meglio”.

Zironelli è soddisfatto degli ultimi acquisti e non è escluso che a partita in corso qualcuno di loro possa dare il proprio apporto. Ma non saranno Ganz e Morosini: “Loro spostano gli equilibri – ammette il mister – ma hanno fatto una preparazione frammentata, serve tempo e sicuramente ci saranno utili più avanti”.

La probabile formazione (3-4-3): Pissardo; Enrici, Battistini, Merli Sala; Giudici, Lora, Masini, Zambataro; Iocolano, Petrovic, Buso.