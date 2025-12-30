CALCIO LECCO: LEON ŠIPOŠ ELETTO GIOCATORE DEL MESE NEL GIRONE A

LECCO – Leon Šipoš ha vinto il premio di “Giocatore del mese Sky Wifi” di dicembre per il girone A di Serie C Sky Wifi.

L’attaccante croato, classe 2000, è eletto dai voti online degli utenti Sky.

Nel mese di dicembre, Šipoš ha realizzato i due gol decisivi per battere Alcione Milano e Pergolettese e fornito a Furrer l’assist per l’1-1 sul campo del Lumezzane, risultando decisivo in tutte le partite del Lecco e in tutti i gol blucelesti.

“Un riconoscimento personale, ma da condividere con tutti i miei compagni e lo staff, perché senza di loro non sarebbe stato possibile: per questo li devo ringraziare”, ha detto Šipoš.

La premiazione avverrà in campo prima della partita Lecco-Triestina di sabato 11 gennaio allo stadio Rigamonti-Ceppi.