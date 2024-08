CALCIO LECCO: L’ESORDIO IN CAMPIONATO CONTRO L’UNION CLODIENSE

LECCO – Manca poco. La Lecco Calcio si appresta a esordire nel campionato di Serie C 2024/25 dopo una disastrosa stagione in B con conseguente e immediata retrocessione. Adesso i blucelesti ripartono con un nuovo presidente, Aliberti, e un nuovo tecnico, Baldini. Mentre il calciomercato è ancora un cantiere.

L’obiettivo è riconquistare la Cadetteria. Per farlo sarà importante esordire bene nel primo match di campionato del girone A, quello al Rigamonti-Ceppi contro l’Union Clodiense. Appuntamento a domenica 25 agosto alle 18.

L’Union Clodiense, fondata nel 1971 e rifondata nel 2019 dopo lo scioglimento avvenuto nel 2011, ha sede a Chioggia (VE) e nell’ultima stagione ha vinto il girone C di Serie D, ottenendo così la promozione diretta in C e tornando a giocare in terza serie dopo 47 anni d’assenza. I granata sono allenati da Antonio Andreucci, mentre il presidente è Ivano Boscolo Bielo.