CALCIO LECCO: LUCA MARRONE RINNOVA FINO AL 2026

LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto di Luca Marrone fino al 30 giugno 2026.

Classe 1990, scuola Juventus e pluricampione d’Italia, è arrivato in bluceleste nell’estate 2023 sposando il progetto in Serie B, portando il suo enorme enorme bagaglio di esperienza: ad oggi ha 74 presenze in Serie A, 138 in Serie B, 16 in Coppa Italia e tre promozioni dalla B alla A.

In passato ha vestito le maglie di Juventus, Sassuolo, Carpi, Verona, Zulte Waregem (Belgio), Bari, Crotone, Monza e Cremonese.

Con il Lecco in carriera ha collezionato 16 presenze, con un gol all’attivo.