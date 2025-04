CALCIO LECCO, L’UNDER 15 VINCE IL GIRONE A DEL CAMPIONATO NAZIONALE

LECCO – Un campionato dominato e concluso nel migliore dei modi: il Lecco Under 15 ha trionfato nel Girone A dei Giovanissimi Nazionali. Vincendo 22 partite su 26, la squadra guidata da mister Alessandro Vicinanza Toscano ha messo in fila tutte le rivali, segnando un totale di 104 gol in 26 partite (4 di media a gara) e lasciando l’avversaria più vicina, il Renate, sotto di 7 punti.

L’Under 15 accede ora agli ottavi della fase finale per lo Scudetto.

Giovanissimi Nazionali

La classifica finale del Girone A:

Lecco 69, Renate 62, AlbinoLeffe 59, Pro Vercelli 47, Giana Erminio 41, Pergolettese 40, Pro Patria 39, Lumezzane 37, Novara 30, Pontedera 29, Alcione Milano 29, Sestri Levante 18, Torres 17, Entella 16, Lucchese 15.

RedSpo