CALCIO LECCO: LUNEDÌ LA SFIDA ALLA GIANA ERMINIO PER IPOTECARE LA SALVEZZA

LECCO – Impegno casalingo nella trentaquattresima giornata di Serie C per la Calcio Lecco, che al Rigamonti-Ceppi ospita la Giana Erminio . Appuntamento a lunedì 31 marzo alle 20:30. Quando mancano ormai solo cinque giornate alla fine della regular season, i blucelesti occupano la quindicesima posizione in classifica con 37 punti, +1 sulla zona playout. La Giana Erminio invece è settimana con 49 punti.

Sono 7 i precedenti ufficiali tra le due squadre in Serie C. Al Rigamonti-Ceppi: 2 vittorie per la Calcio Lecco, 1 pareggio e 1 vittoria per la Giana. In totale: 3 vittorie Lecco, 2 pareggi e 2 vittorie Giana.

La squadra di mister Valente cerca i tre punti per chiudere in fretta il discorso salvezza, come ha spiegato l’attaccante Alessandro Galeandro nei giorni scorsi. Un bottino pieno contro la Giana Erminio sarebbe un decisivo passo verso la permanenza in C.

La scheda di Lecco-Giana Erminio

F.S.