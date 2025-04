CALCIO LECCO: MARTIC SQUALIFICATO PER DUE TURNI

LECCO – Nella penultima partita di campionato contro il Caldiero Terme, il difensore del Lecco Manuel Martic è stato espulso al 94′. E oggi è arrivata la squalifica per 2 giornate, per cui salterà l’ultimo mach di campionato contro l’Atalanta U23 e la prima partita della prossima stagione.

Il giudice sportivo motiva la squalifica del giocatore austriaco: “per avere, al 49° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta violenta nei confronti di un calciatore avversario in quanto, a gioco in svolgimento, a seguito di un contrasto, tentava di colpirlo con un pugno all’altezza del petto senza riuscirvi e colpendolo solamente con l’avambraccio con lieve intensità. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 38 C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerate, da una parte, la natura del gesto (pugno) posto in essere e, dall’altra, la circostanza che non si sono verificate conseguenze pregiudizievoli”.