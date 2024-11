LECCO – La Calcio Lecco 1912 comunica di aver prolungato il contratto di Marwane Kritta fino al 2027.

Classe 2002, nazionalità italiana, di origini marocchine, ha trascorso le ultime cinque stagioni in Serie D, nelle file del Ponte San Pietro, società della provincia di Bergamo. In 135 partite ha segnato anche 6 reti.

In questa stagione, la sua prima in bluceleste e tra i professionisti, ha segnato un gol e fornito 2 assist nelle prime 12 presenze finora raccolte in campionato.