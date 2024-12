CALCIO LECCO: MATTEO BATTISTINI RINNOVA FINO AL 2026

LECCO – La Calcio Lecco 1912 annuncia di aver prolungato il contratto di Matteo Battistini fino al 30 giugno del 2026. Classe 1994, Battistini è arrivato in bluceleste dal Piacenza nell’estate del 2021. In passato ha vestito anche le maglie di Carrarese, Pro Piacenza e Pro Patria.

In carriera ha disputato 268 partite tra Serie C, playoff, playout e Coppa Italia Serie C, oltre a 13 presenze in Serie B, tutte collezionate con il Lecco nella scorsa stagione dopo aver contribuito da protagonista alla storica promozione del 2023.

Rientrato in estate dal prestito al Crotone, il centrale difensivo è rimasto in bluceleste. Attualmente è a quota 99 presenze, di cui 16 raccolte quest’anno, con 4 gol all’attivo.