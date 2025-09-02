CALCIO LECCO: MATTIA RIZZO CONVOCATO IN NAZIONALE SVIZZERA U20

LECCO – Il giocatore della Calcio Lecco, Mattia Rizzo, è stato convocato dalla nazionale Under 20 della Svizzera. Il numero 45 bluceleste, classe 2006, si è unito ai compagni ieri, lunedì 1º settembre.
Con la selezione elvetica disputerà le gare di Élite League contro i pari età della Germania, in programma venerdì 5 settembre alle 18:30 allo Stadion Niedermatten di Wohlen, e contro la Repubblica Ceca lunedì 8 settembre alle 15, sempre allo Stadion Niedermatten di Wohlen.
Rizzo non sarà quindi a disposizione per la partita contro le Dolomiti Bellunesi di domenica 7 settembre. Nella settimana successiva farà rientro a Lecco per svolgere insieme ai compagni la preparazione in vista della partita contro l’Inter Under 23, fissata per domenica 14 settembre.
RedSpo