La Calcio Lecco 1912 comunica di aver ceduto a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 alla società ACR Messina il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Mattia Tordini.

Un gol e due assist in 20 partite il bottino di questa stagione per il 22enne novarese, che ora andrà per la seconda parte di stagione nelle fila dei siciliani.

La società augura a Mattia le migliori fortune professionali e personali per la seconda parte di stagione.