CALCIO LECCO: MENDOZA CONVOCATO IN NAZIONALE, BUSO IN PRESTITO AL CATANZARO

LECCO – Alejandro Mendoza Padilla è stato convocato dalla nazionale dell’Ecuador Under 20: il classe 2005 si unirà ai suoi compagni mercoledì 28 agosto a Guayaquil (Ecuador). Scenderà in campo per due amichevoli contro la Russia.

Anche Jan Zuberek aveva ricevuto la convocazione dalla Polonia Under 20, ma a causa dell’infortunio alla caviglia rimediato contro l’Union Clodiense non potrà rispondere presente e resterà a Lecco per lavorare al suo recupero.

La società ha inoltre comunicato di aver ceduto – a titolo temporaneo con diritto di opzione e obbligo di acquisizione definitiva al verificarsi di determinate condizioni – alla società US Catanzaro 1929 il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Nicolò Buso.

Attaccante, classe 2000, Buso è arrivato in bluceleste nel 2021: in tre stagioni ha collezionato 99 presenze e 19 gol, 9 dei quali nella scorsa stagione di Serie B e 8 nella cavalcata trionfale del 2022/23 che ha riportato il Lecco in cadetteria.