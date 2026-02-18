CALCIO LECCO: MENO GRAVE DEL PREVISTO L’INFORTUNIO DI LORENZO ROMANI

LECCO – La Calcio Lecco fa sapere che Lorenzo Romani, a seguito del trauma distorsivo alla caviglia destra accusato durante la partita di domenica 15 febbraio contro la Virtus Verona, si è sottoposto a ulteriori esami strumentali, dai quali è emersa la presenza di una lesione del legamento peroneo-astralgico anteriore.

Una distorsione non grave che fortunatamente non ha interessato altri legamenti o capsule. E l’edema che aveva si è già ridotto. Il calciatore ha già iniziato l’iter di terapie propedeutico al ritorno in campo.

I tempi di recupero potrebbero essere quantificati tra i 10 e i 15 giorni, non è quindi escluso un possibile rientro anticipato contro l’Union Brescia il prossimo 28 febbraio, ma essendo un infortunio traumatico dipenderà da come reagirà il giocatore alle cure.

RedSpo