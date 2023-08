LECCO – Dopo il felice triangolare con Caratese e Sondrio, prosegue il percorso pre-campionato della Calcio Lecco. Mercoledì 23 agosto i blucelesti affronteranno la Pro Vercelli, alle 17 allo stadio “Silvio Piola” sede delle gare casalinghe dei leoni piemontesi.

Intanto si muove anche il mercato in uscita: i lariani salutano infatti Patrick Enrici, ceduto a titolo definitivo al Taranto, in serie C.