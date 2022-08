LECCO – Nuova amichevole per il Lecco. Il club infatti ha comunicato che mercoledì 10 agosto 2022 alle ore 17 si terrà un test contro l’Atalanta Primavera al Rigamonti-Ceppi.

Cambio di data invece per il match Lecco-Sondrio, che avrà luogo giovedì 11 agosto alle ore 18 sempre allo stadio Rigamonti-Ceppi. Come già avvenuto per le precedenti amichevoli interne, la società intende venire incontro ai tifosi e dispone l’ingresso libero in Tribuna e Curva Nord per entrambe le partite.