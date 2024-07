CALCIO LECCO: MICHELANGELO VITALI NUOVO CLUB MANAGER

LECCO – Calcio Lecco 1912 comunica che Michelangelo Vitali ha assunto il ruolo di club manager.

35 anni, laureato in legge e docente universitario, ha lavorato in ambito calcistico come segretario generale del Campobasso nella stagione 2016/17, segretario del settore giovanile della Pro Vercelli dal 2017 al 2019, segretario generale del Como 1907 dal 2019 al 2022, direttore generale del Novara nel 2022/23 e direttore generale del Lumezzane nell’ultima stagione.

A Michelangelo Vitali va “il caloroso benvenuto da parte di tutta la società”.

RedSpo