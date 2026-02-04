CALCIO LECCO, MINADEO DOPO IL MERCATO: “LA ROSA È FORTISSIMA”

LECCO – Il direttore sportivo della Calcio Lecco, Antonio Minadeo, traccia un bilancio positivo del calciomercato invernale chiuso con l’arrivo di cinque rinforzi: Parker, Basili, Duca, Kamaté e Oliver Urso. I nuovi elementi si uniscono alla rosa di mister Federico Valente, pronta a spingere verso i playoff.

Sul trequartista Urso, ultimo colpo, Minadeo spiega: “Un colpo maturato perchè avevamo bisogno in quel ruolo. Era già un po’ che stavamo interagendo con lui e fino all’ultimo ci ha aspettato. Bisogna capire le motivazioni per cui ha giocato poco in Serie B, forse per dei problemi di lista. Noi in quel ruolo abbiamo anche Kritta e Anastasini e spero che potremo dare spazio anche a lui. Il suo poco minutaggio è dovuto alle scelte fatte da altre società. A me interessa particolarmente il suo gradimento nel venire qui e aspettare fino all’ultimo nel voler scegliere questa piazza. Questo vuol dire tanto”.

Il ds elogia il gruppo: “A livello generale abbiamo fatto un mercato che andasse ad aiutare i nostri calciatori che sinora hanno fatto benissimo. Sono contento che state apprezzando i nuovi che si stanno amalgamando al gruppo che abbiamo a Lecco soprattutto dal punto di vista della moralità. Il nostro segreto è proprio questo: un gruppo di ragazzi per bene che lavora mettendo da parte il proprio egoismo calcistico per il bene del gruppo”. Parker è visto come investimento a lungo termine, con contratto fino al 2028.

Poi c’è l’uscita non concretizzata di Grassini: “Non sono soddisfatto per come è andata. Non siamo riusciti a dare al ragazzo un’opportunità di esprimersi e di giocare. Noi ci abbiamo provato in tutti i modi”. Per Alaoui si guarda all’estero, mentre Frigerio e Galeandro sono uscite amichevoli. Minadeo sottolinea il suo ruolo: “Il bello del lavoro del ds è quello di gestire il lavoro quotidiano con i ragazzi, la dirigenza, con la club manager e con tutti quelli che sono qui. La mia figura nell’arco della stagione è quella di raccordo in maniera armonica tutte queste aree dove lavorano figure che sono determinanti. Qui tutti mettono da parte l’io per il noi”.

La rosa è “fortissima” non solo tecnicamente: “Alcuni fanno vedere i propri valori quando vanno in campo da titolari, ma anche gli altri rispondono bene quando sono chiamati in causa da subentranti. Per me la rosa è fortissima e non parlo a livello solo tecnico. Possiamo si migliorare ma per me l’aspetto umano è fondamentale e questo può dare il via a tante soddisfazioni in futuro.” Nessun ingresso in difesa per non stravolgere l’equilibrio, con Rizzo elogiato ma economicamente fuori portata: “Mi piacerebbe molto farlo nostro ma ha una valutazione talmente elevata che è impossibile”.

Rinnovi post-playoff: “Abbiamo un sacco di giocatori con un altro anno di contratto, compreso l’allenatore, quindi ripartiremo sicuramente da una base solida e poi valutare durante l’estate”, conclude Minadeo.

