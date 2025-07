CALCIO LECCO: MISTER VALENTE RINNOVA FINO AL 2027

LECCO – La Calcio Lecco 1912 è lieta di comunicare che l’allenatore della Prima Squadra Federico Valente ha rinnovato il contratto che lo lega al Club fino al 30 giugno 2027.

Dopo le esperienze con Zurigo, Friburgo e Südtirol, il tecnico classe 1975 ha assunto la guida tecnica della squadra a febbraio 2025, conducendola all’obiettivo della salvezza con due giornate d’anticipo, raggiungendo il 13° posto, con 17 punti ottenuti nelle prime 11 partite.

Aniello Aliberti, presidente della Calcio Lecco 1912, ha dichiarato: “Questo rinnovo rappresenta un’ulteriore prova di fiducia incondizionata che la Società nutre nei confronti della nostra guida tecnica. Il suo lavoro in campo e la sua dedizione alla causa bluceleste rappresentano un caposaldo per il presente e per il futuro. Siamo sicuri che sia l’uomo giusto per guidare il gruppo della Prima Squadra”.

“Ringrazio la società per la stima che ripone nel lavoro mio e del mio staff – il commento di mister Valente – : siamo convinti di aver trovato a Lecco il terreno giusto su cui poter sviluppare le nostre idee. Cercheremo di ripagare questa fiducia con l’impegno, giorno dopo giorno, dando sempre il massimo e cercando di estrarre il meglio dai nostri giocatori. Vivo appieno l’ambiente, percepisco la passione dei nostri tifosi: sentiamo tutto il loro calore e vogliamo che questo sia una spinta ulteriore verso i nostri obiettivi”.