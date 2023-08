LECCO – In vista del prossimo campionato di Serie B, il Lecco sta pensando ad Alexis Ferrante per rinforzare il reparto offensivo dopo il ritorno di Domenico Fracchiolla nel ruolo di direttore sportivo. E l’esordio in cadetteria molto probabilmente avverrà per il 16 settembre.

Riammesso in B dopo la sentenza del Tar del Lazio, in attesa di quella definitiva del Consiglio di Stato in programma il prossimo 29 agosto, il club bluceleste deve affrettarsi a rinforzare la rosa. E, a proposito di Tar del Lazio, sono state rese note le motivazioni della sentenza. Il tribunale amministrativo regionale ha deciso che “è sufficiente considerare il fatto, sostanzialmente incontestato, che gli adempimenti necessari sono stati posti in essere dal Lecco nel breve lasso temporale intercorrente tra il 18 e il 23 giugno 2023”. In pratica il club non avrebbe potuto adempiere agli obblighi previsti né il 15 né il 20 giugno, con la finale dei playoff fissata il 18 e quindi dieci giorni dopo quella prevista dalle norme Figc.

Tornando al mercato e nello specifico al reparto d’attacco, per il momento è presente il solo Umberto Eusepi che, terminata la squalifica per doping, è tornato a disposizione del tecnico Foschi. Come anticipato, ora l’obiettivo è la punta centrale italo argentina Alexis Ferrante, di proprietà della Ternana ma l’anno scorso a Cesena. La trattativa è ben avviata, anche perché Ferrante non fa parte dei piani del club umbro. La società lecchese è anche ormai vicinissima dall’annunciare l’ingaggio del trequartista di proprietà dell’Atalanta Alessandro Cortinovis.

Riguardo al campionato di B, ieri è arrivata l’ufficialità di una partenza in ritardo. L’avventura del Lecco, o di chi per lei, comincerà almeno dopo il 30 agosto e non il 19 con il match di Pisa. I blucelesti non scenderanno quindi in campo durante le prime tre giornate, ma anche la quarta del 2 settembre dove è in programma Lecco-Catanzaro, è a rischio per i tempi decisamente stretti legati all’organizzazione. Dopo il 2 ci sarà la pausa di campionato, e allora il debutto potrebbe arrivare per il 16 probabilmente contro il ripescato Brescia.