CALCIO LECCO. OGGI POMERIGGIO LA PARTITA, ATTENZIONE ALLA VIABILITÀ

KECCO – Oggi, venerdì 25 aprile alla 16.30 si terrà l’incontro calcistico Lecco – Atalanta U-23 presso lo stadio Rigamonti-Ceppi di Lecco, in occasione del quale le vie adiacenti saranno interessate da alcune modifiche al transito veicolare e alle soste.

In particolare, verrà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, a eccezione di quelli espressamente autorizzati, su tutti gli stalli di sosta di via Pascoli, via Ugo Merlini, via Cantarelli, via XI Febbraio (da corso Matteotti a via Ugo Merlini) e via Mattei dalle 12.30 alle 20.30.