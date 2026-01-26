CALCIO LECCO, OTTIMA L’ATTIVITÀ DI BASE CON I PARI ETÀ DEL PARMA

PARMA – Trasferta di grande valore sportivo e formativo per l’attività di base della Calcio Lecco 1912, protagonista di una serie di gare disputate a Parma contro i pari età del club emiliano, riconosciuto come uno dei settori giovanili più forti d’Italia. In campo sono scese le squadre delle annate 2014, 2015, 2016 e 2018, che hanno affrontato il confronto con entusiasmo, determinazione e spirito di squadra. I giovani blucelesti si sono resi protagonisti di grandi prestazioni, dimostrando qualità tecniche, organizzazione e un atteggiamento maturo nonostante la giovane età.

Le partite, giocate in un contesto stimolante e di alto livello, hanno rappresentato un’importante occasione di crescita per tutti i ragazzi coinvolti. Confrontarsi con una realtà così strutturata ha permesso ai giovani della Calcio Lecco 1912 di misurarsi con ritmi intensi e standard tecnici elevati, offrendo risposte positive sul lavoro svolto quotidianamente sul campo.

Al di là dei risultati, la trasferta a Parma ha confermato il valore del percorso educativo e sportivo portato avanti dal settore di base bluceleste, che continua a puntare sulla crescita dei giovani calciatori attraverso esperienze di qualità e confronti prestigiosi.

Un’esperienza significativa che rafforza la fiducia nel progetto giovanile della Calcio Lecco 1912, capace di competere e ben figurare anche lontano da casa, contro alcune delle migliori realtà del calcio giovanile italiano.

