CALCIO, LECCO-PALERMO 0-1. PROTESTE DEGLI ULTRAS, DI NUNNO “MINACCIA”

LECCO – Brutto avvio per il delicatissimo match tra il Lecco e il Palermo: sciopero degli ultras blucelesti che entrano in curva solo al 15′, prima il patron Di Nunno “sbrocca” minacciando di lasciare Lecco “se viene gettata in campo anche una sola bomba”.

Evitato il pericolo pioggia (diluviava sino a un’ora prima del match), sul sintetico del Rigamonti-Ceppi si affrontano il Lecco di mister Alfredo Aglietti e il Palermo, in una sorta di testacoda di fondamentale importanza per entrambe le compagini, poi vinto 0-1 dai rosanero. I locali schierati in campo con il nuovo modulo (4-4-2) partono a tavoletta. Trascorre infatti poco più di un minuto e Parigini impegna Pigliacelli che devia in angolo, po al 5’ una bella girata di Inglese termina appena a lato.

Il Palermo risponde al 9’ con Segre, ma Melgrati è attento e respinge con i pugni; i siciliani dopo un avvio stentato iniziano a produrre gioco e al 36’ sugli sviluppi di un angolo vanno in gol, grazie a un dosato colpo di testa del rumeno Nedelcearu [foto in copertina] che batte l’incolpevole Melgrati. Il Lecco reagisce e al 45’ va a un amen dal pari: la palla su un calcio da fermo arriva sulla testa di Inglese, peccato che la sua “frustata” sia bravamente intercettata nei pressi della linea bianca da Pigliacelli, che evita con un’autentica prodezza il meritato 1-1 alle aquile del Resegone. Nella ripresa al 7’ c’è lavoro per la Var. Caporale appoggia dietro a Melgrati, sulla palla s’avventa Brunori che si scontra con il portiere in uscita. Inizialmente l’arbitro decreta il rigore, ma successivamente torna sui suoi passi, dopo la visione alla “moviola” pericolo scampato. Al 20’ travolgente azione personale di Degli Innocenti, con tiro conclusivo sull’esterno della rete.

In seguito davvero poche le situazioni realmente pericolose, sia da una parte che dall’altra. Mister Aglietti al 19’ manda in campo un po’ a sorpresa Salcedo per l’ottimo Inglese e al 28’toglie anche Degli Innocenti dando spazio a Listkowski – altra mossa azzardata vista la grande prova sin lì disputata dal centrocampista lecchese. Alla fine vince il Palermo che si rifà della sconfitta dell’andata, di contro il Lecco esce battuto dal campo per la nona volta nelle ultime dieci gare disputate e ora il gap con i playout è di ben otto punti.

In soldoni: la C è dietro l’angolo e domenica si rende visita all’Ascoli in uno scontro salvezza stavolta determinante. All’andata i marchigiani s’imposero 0-2.

Alessandro Montanelli



LECCO-PALERMO 0-1

Primo tempo 0-1

MARCATORE: Nedelcearu (PA) al 36′ p.t.

LECCO (442) Melgrati; Lemmens, Ierardi, Capradossi, Caporale; Parigini (28′ s.t. Lunetta), Degli Innocenti (al 28′ s.t. Listkowski), Galli, Ionita (19′ s.t. Crociata); Novakovich (34′ s.t. Beretta), Inglese (19′ s.t. Salcedo)-

A disposizione Saracco, Bianconi, Salomaa, Crociata, Frigerio, Lepore, Guglielmotti, Buso.

All. Aglietti

PALERMO (4231): Pigliacelli; Diakité, Nedelcearu, Ceccaroni, Lund; Gomes, Segre (37′ s.t. Henderson); Di Mariano (24′ s.t. Vasic), Ranocchia (14′ s.t. Coulibaly), Di Francesco (24′ s.t. Traorè); Brunori (37′ s.t. Soleri).

A disposizione Desplanches, Kanuric, Jensen, Mancuso, Insigne, Buttaro, Aurelio).

All. Corini.

ARBITRO Pezzuto della sez. AIA di Lecce