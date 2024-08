CALCIO LECCO: PER L’ATTACCO ZUBEREK, IN PRESTITO DALL’INTER

LECCO – Nuovo arrivo in casa Calcio Lecco. Il club infatti ha annunciato l’acquisito a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025 dall’Inter di Jan Zuberek.

Attaccante polacco, classe 2004, è arrivato in Italia nel gennaio 2020, scoperto dalla Spal nei ranghi dell’Akademia Pilkarska Talent Bialystok, società della sua città natale. Dopo 10 gol in 14 partite a livello di Under 17, nell’agosto 2021 è passato ai nerazzurri, entrando nel giro di poche settimane a far parte della Primavera dopo 4 gol in 3 partite nell’Under 18.

Ha trascorso gli ultimi sei mesi in Serie B, in prestito alla Ternana, in cui ha fatto il suo esordio da professionista, subentrando contro il Bari il 13 gennaio 2024. A Lecco indosserà la maglia numero 17.