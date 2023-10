LECCO – Dopo la sosta per le nazionali, torna in auge il campionato di serie B: una giornata. quella che attende domani (14:00) al Rigamonti-Ceppi il Lecco del nuovo corso Emiliano Bonazzoli, ricca di insidie al cospetto di un Ascoli alla ricerca di un successo esterno che le manca sin dal 1. marzo, circostanza in cui violò Modena 0 -1.

Il tecnico mantovano in apertura chiosa: “Prima di tutto tengo a dire, che noi tutti – giocatori e staff siamo vicini al presidente Di Nunno in un momento così delicato. Vogliamo giocare una grande partita anche per lui, sicuramente metteremo in campo, qualcosa in più lo dobbiamo al pres”.

Per quanto concerne la squadra, Bonazzoli spiega il suo punto di vista. “Sicuramente in questa settimana di pausa abbiamo alzato il livello d’intensità, perché mancava – andremo avanti sulla precedente idea di lavoro, con lo staff vogliamo cercare di non stravolgere più di tanto. Farlo in modo repentino è difficile, di sicuro abbiamo inserito delle nuove idee anche nel modulo: vedremo durante la partita se attuarle o meno”.

Sull’undici anti-Ascoli l’allenatore resta cauto: “Deciderò nella mattinata di domani, di sicuro marcherà visita Marrone che ha avuto un risentimento in settimana; Giudici è rientrato dalla pubalgia e non si è allenato in modo completo, Guglielmotti invece si è allenato stamattina e l’ha fatto bene”.

Così sul mercato di gennaio: “È ancora presto prima che possa dare indicazioni, certo bisognerà fare dei ritocchi; una patata bollente che passa in mano alla società. Di sicuro abbiamo meno esperienza delle altre squadre di B e dovremo porci rimedio”.

A fine conferenza il direttore della Calcio Lecco Angelo Maiolo fa il punto sulle condizioni generali del patron Paolo Leonardo Di Nunno. “Sabato mattina è stato intubato, poi ha fatto una Tac e le condizioni sono complessivamente positive. Il problema batterico verrà trattato con gli antibiotici, lunedì verrà trasferito in reparto e ci rimarrà alcuni giorni – fino alle dimissioni. L’intervento all’omero sinistro fratturato è stato semplice, dopo sono emersi i problemi respiratori”.

Tornando al match di sabato, le statistiche: sono solo due i precedenti tra le squadre – entrambi nel torneo di serie B 72/73. All’andata in terra marchigiana vinsero i bianconeri 3-0, anche a Lecco non andò meglio: l’Ascoli s’impose 0-1. Arbitrerà l’incontro di domani il signor Santoro di Messina, assistenti Meli di Parma e Trinchieri di Milano – quarto uomo Castellone di Napoli, Var Gariglio di Pinerolo e assistente Var Marini di Roma uno.

Alessandro Montanelli