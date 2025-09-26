CALCIO LECCO: PER VALENTE, A VERCELLI “UNA SQUADRA CORAGGIOSA”

LECCO – Sipos firma il vantaggio su rigore, Furlan salva il risultato con parate decisive: il Lecco batte per 1-0 la Pro Vercelli ed espugna il “Piola” con una prova di carattere e compattezza. I piemontesi recriminano sull’arbitraggio, ma i blucelesti portano a casa tre punti d’oro, che li posizionano al primo posto nel girone a parimerito con il Vicenza.

Lo spauracchio delle vittorie esterne sembra definitivamente sparito: due successi fuori casa di fila confermano che gli uomini di mister Federico Valente intendono puntare in alto per questa stagione.

Il tecnico bluceleste ha sottolineato il coraggio della sua squadra, capace di reagire anche ai cambi forzati e alle situazioni impreviste con spirito di sacrificio e disponibilità.

Alessandro Galeandro ha evidenziato la consapevolezza crescente nel gruppo, che sa affrontare anche le partite più complicate.

Sul rigore, ha raccontato di essere stato il più vicino all’azione e di aver percepito chiaramente il fallo, tanto da richiamare subito l’attenzione dello staff.

L’attaccante ha ammesso che il gol gli manca, ma ha spiegato di essere totalmente a disposizione dell’allenatore, pronto a sacrificarsi per il bene della squadra e crede che, continuando a lavorare con intensità, il gol arriverà come naturale conseguenza.

QUI la cronaca della partita vinta ieri sera in trasferta dal Lecco.

