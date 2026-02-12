CALCIO LECCO, PER VALENTE GIANA ERMINIO BATTUTA GRAZIE AGLI EPISODI

LECCO – Il Lecco torna a vincere lontano dal “Rigamonti-Ceppi” e supera la Giana Erminio 0-1 grazie al primo gol in bluceleste di Gabriel Pellegrino. Una partita solida, costruita su un ottimo primo tempo e difesa nella ripresa con ordine, anche grazie alla solita parata decisiva di Furlan nel finale. Tre punti pesanti, spinti dai 266 tifosi presenti a Gorgonzola, che riportano fiducia dopo un periodo complicato e aprono la strada alla sfida di domenica contro la Virtus Verona.

Mister Federico Valente ha respinto l’idea che la squadra stesse vivendo un momento “delicato”, spiegando che anche nelle sconfitte recenti non tutto era stato negativo e che spesso gli episodi fanno la differenza. Ha definito quella di Gorgonzola una vittoria di squadra, sottolineando la buona prova offensiva di Nova e la necessità, in alcune fasi, di affidarsi ai centimetri di Leon sulle palle inattive.

Il tecnico ha spiegato di aver riproposto i titolari perché il gruppo è cresciuto nelle ultime settimane e perché i giovani, come Anastasini, Mihali, Nova e Lovisa, devono imparare a gestire anche i momenti più difficili, accompagnati anche dalla leadership in spogliatoio di Battistini.

Valente ha apprezzato lo spirito di squadra, citando il rientro difensivo di Parker come segnale significativo. Ha riconosciuto un primo tempo dominato e una ripresa più difensiva, ma comunque gestita con attenzione.

Su Pellegrino ha spiegato che la sua vivacità è preziosa, ma che nella ripresa sembrava in ritardo sulle seconde palle, motivo per cui ha scelto di sostituirlo con Bonaiti, più adatto a reggere i ritmi di un infrasettimanale. Ha aggiunto di essere soddisfatto del gol, frutto di una situazione provata in video.

Riguardo a Konatè, Valente ha sottolineato la sua grande esplosività e la capacità di apprendere rapidamente. Ha poi ribadito che l’assenza di Tanco non verrà colmata sul mercato, perché la squadra ha già alternative interne e perché sarebbe incoerente chiedere un nuovo innesto dopo aver recuperato Romani e Ferrini.

Capitan Matteo Battistini ha raccontato di aver rispettato il minutaggio concordato per evitare rischi dopo il rientro dall’infortunio, ringraziando lo staff medico per il lavoro svolto. Per il veterano, il Lecco aveva bisogno di una prova solida e il gol nel finale di primo tempo ha permesso di gestire la ripresa con maggiore attenzione, consapevole dell’importanza di portare a casa punti pesanti dopo settimane complicate.

Sui nuovi arrivati ha detto di averli visti tutti motivati e disponibili, in linea con le richieste del tecnico. Ha aggiunto che il gruppo ha vissuto bene il periodo di risultati negativi, soffrendo invece di più la serie di infortuni ravvicinati.

Infine, sui tanti problemi muscolari, Battistini ha ipotizzato che le condizioni del campo possano aver inciso, pur riconoscendo che trovare una causa unica non è semplice.

RedSpo