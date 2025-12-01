CALCIO LECCO: PER VALENTE IL KO DI VICENZA “HA MOSTRATO DOVE MATURARE”

LECCO – Un colpo di testa di Stuckler a metà primo tempo regala tre punti al LR Vicenza, più pronto e incisivo in tutte le fasi della gara in Veneto. Per il Lecco solo un’occasione con Sipos, poi tanta fatica nel finale senza riuscire a impensierire Gagno. I biancorossi consolidano il primato, mentre i blucelesti incassano la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.

Mister Federico Valente ha riconosciuto i meriti del Vicenza, spiegando che la sua squadra è stata troppo lunga nei primi venti minuti e ha faticato a trovare profondità. Ha sottolineato come il Lecco debba ancora maturare per competere a questo livello, ammettendo che in certi momenti serve maggiore tranquillità.

Il tecnico ha ribadito che l’obiettivo non è la classifica immediata ma la crescita del gruppo, ricordando anche la buona prova di Rizzo. Ha spiegato di aver lasciato fuori Ndongue per un ritardo, come già accaduto con Furrer, rimarcando l’importanza delle regole interne.

Il portiere bluceleste Jacopo Furlan ha sottolineato la forza del Vicenza, capace di dimostrare perché guida la classifica. Ha ammesso che il Lecco ha fallito alcuni test di maturità, pur riconoscendo i progressi della squadra.

L’estremo difensore ha parlato di un avvio troppo timido, che ha condizionato la gara, e ha indicato la sfida con l’Alcione come un banco di prova importante per ripartire.

RedSpo