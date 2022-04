LECCO – Fischio d’inizio alle 17.30 per Lecco-Piacenza. Al Rigamonti-Ceppi arriva una squadra esperta e che non molla mai, come dimostrano i 16 gol realizzati negli ultimi quarti d’ora e che sono valsi diverse vittorie. Luciano De Paola risponde confermando il 3-5-2 e con il rientro tra i titolari di Kraja e Ganz. Disponibile anche Marzorati, che però inizierà dalla panchina.

“Quella con Piacenza è una partita importantissima – commenta il mister -, una vittoria vorrebbe dire assicurarci il quinto posto”. E poi i playoff, dove il Lecco non arriverà scarico: “L’anno scorso c’era una squadra di personalità ma aventi con l’età, ora siamo un gruppo giovane ed entusiasta, che ha nella corsa il suo punto di forza”. Inoltre si sta svuotando l’infermeria: Capoferri sarà pronto forse per Seregno, Tordini riprende ad allenarsi con la squadra da lunedì mentre Zambataro tra due settimane.