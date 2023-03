LECCO – Termina a reti inviolate il confronto casalingo del Lecco contro il Pordenone. Nessuna rete e poche anche le emozioni per i 2.368 spettatori accorsi al Rigamonti-Ceppi in questo pomeriggio primaverile.

Blucelesti e neroverdi restano così appaiati in classifica, al terzo posto con 52 punti, pareggia anche la Pro Sesto (1-1 contro Trento), seconda forza con 55 punti, mentre vince la Feralpisalò (2-0 sul Vicenza, 57 punti) prossima avversaria del Lecco già mercoledì 15 marzo.

LA CRONACA

Gara equilibrata per i primi 20 minuti con tanti scontri in mezzo al campo, la prima vera occasione arriva su punizione da buona zolla per il Lecco: Giudici calcia ma la barriera intercetta. Dieci minuti dopo i padroni di casa provano l’attacco con Buso che appoggia per Pinzauti, un rimballo favorisce Girelli e calcia però su un avversario. Al 36′ è Zuccon che di testa la mette a destra del portiere. La prima frazione si chiude così a reti inviolate.

Il secondo tempo inizia con una occasione per il Pordenone: da fondo campo Pianto mette in mezzo ma Battistini interviene e spazza. Al 58′ Lepore su punizione sfiora il vantaggio ma Festa si mette in mostra con una gran parata. Tutto qui, il confronto si chiude con uno 0-0 che non giova a nessuna delle due squadre.